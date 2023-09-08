Кожен голос важливий: як студенти-медики можуть впливати на освітній процес

Студенти й студентки повертаються до занять, відтак — до організаційних питань і можливих перепон у навчанні . Розберемось, як студенти можуть брати участь в освітньому процесі й відстоювати свої права.

Фото: zsmu.edu.ua Студенти Запорізького державного медичного університету

У червні цього року, під час розподілу до інтернатури випускники Львівського медичного вишу зіштовхнулись із неетичною поведінкою представників навчального закладу, а саме — з проявами сексизму та упередженого ставлення. Студенти й медики гостро зреагували на ситуацію у соціальних мережах.

Некоректні висловлювання та жарти на адресу студентів і студенток — не єдина проблема у медичній освіті. Проте причина цієї проблеми ще глибше — вона у культурі поведінки та стереотипному мисленні деяких представників ЗВО. Досі є стереотип, що жінки не можуть бути хірургинями, а ректор вважає, що студентка зі «смішним прізвищем» не може лікувати дітей, допоки не вийде заміж.

Прояви дискримінації й сексизму потрібно фіксувати та звертати на них увагу громадськості.

Студенти Львівського медичного вишу у соціальних мережах говорили й про недосконалий механізм розподілу до інтернатури: рейтинг студентів надалі є внутрішньоуніверситетським, а не національним; місця до інтернатури раптово зникали та зʼявлялись; студенти не отримували вчасно актуальної інформації про розподіл. ЗВО дозволяло собі всіляко відступати від правил та вимог законодавства.

Розподіл до інтернатури складний і забюрократизований. Відтак студенти не завжди встигають відреагувати в ситуаціях, коли система дає збій.

У Міністерстві охорони здоровʼя перепросили у студентів за таку ганебну ситуацію та пообіцяли провести розслідування фактів прояву сексизму та упередженого ставлення до студентів з боку представників Львівського медичного університету. Окремо планувалось розслідувати факти бездіяльності представника Міністерства, який був присутній в ЗВО під час розподілу до інтернатури. Для цього Міністерство утворило спеціальну комісію. Результати розслідування досі не опублікували, але ректора вже звільнили й ініціювали конкурс з обрання нового.

Розберемось, якими інструментами можуть скористатися студенти й інтерни у разі повторення такої ситуації: куди звертатись — окремо або колективно, які форми звернень використовувати й чому це важливо робити.

Студенти й студентки можуть творити зміни

Якщо студенти й студентки хочуть брати активну участь у створенні системи якісної медичної освіти, вони можуть критикувати механізми та процедури розподілу до інтернатури. Але завжди потрібно памʼятати: критикуєш — пропонуй щось натомість.

Є декілька інституцій, які можуть ухвалювати рішення щодо організації освітнього процесу, або окремих його елементів.

До них можна віднести:

Верховну Раду;

Кабінет Міністрів;

Міністерство освіти і науки;

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;

Міністерство охорони здоровʼя;

Міністерство оборони;

місцеві ради.

Щоб поскаржитись, висунути пропозицію чи зауваження, потрібно обрати форму звернення до відповідальної інституції. Кожна з цих форм може допомогти в різних ситуаціях.

До державних органів та інших інституцій (не лише у галузі вищої освіти) можна звертатись із:

Заявами — з їхньою допомогою студент просить перевести його до іншого ЗВО, надати академічну відпустку, прийняти до інтернатури, поновити навчання тощо.

Пропозиціями або зауваженнями — у цих формах звернення можна висловити пораду, рекомендацію щодо діяльності інституції та її посадових осіб, а також думки щодо врегулювання конкретного питання.

До прикладу, студенти можуть просити покращити практичну підготовку, мати більше навчальних годин окремих дисциплін, покращити якість викладання іноземною мовою, отримати сучасні підручники, поліпшити умови проживання у гуртожитку або додатково обладнати навчальні кабінети.

Петиціями — їх зручно створювати, якщо питання не індивідуальне та потребує збору підписів. Петицію можна подавати до різних інституцій, зокрема: до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів або місцевих рад на їхніх офіційних вебсайтах.

Кожен формат звернення має вимоги щодо оформлення та може подаватись як письмово, так і усно (крім петицій).

У зверненні потрібно зазначити суть питання та особисті дані людини: прізвище, імʼя, по батькові, контактні дані, а також особистий підпис із зазначенням дати. Для онлайн-звернення наявність електронного цифрового підпису не обовʼязкова.

Як можна впливати на освітній процес?

1. Брати участь у громадських обговореннях проєктів нормативно-правових актів, що публікуються на офіційних вебсайтах державних органів, або ж ініціювати розробку таких проєктів.

Міністерство охорони здоровʼя часто публікує проєкти нормативно-правових актів, закликаючи небайдужих громадян та громадянок аналізувати їх та висловлювати думки. Кожен студент або студентка може написати свої пропозиції чи зауваження на адресу електронної пошти, яка зазначається в оголошенні. Вимог до оформлення таких пропозицій та зауважень зазвичай немає.

Медичні ЗВО також можуть публікувати проєкти документів для громадського обговорення. До прикладу, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця опублікував проєкт освітньо-професійної програми «Менеджмент у сфері охорони здоров‘я» для магістрів.

Тернопільський медичний університет опублікував для обговорення освітньо-професійну програму за напрямом «Парамедик» для бакалаврів.

В обох випадках ЗВО надали адресу електронної пошти, куди студенти й студентки можуть надсилати свої пропозиції чи зауваження.

Впливати на організацію освітнього процесу у ЗВО.

Студенти та студентки можуть організовувати самоврядування у своєму ЗВО, утворювати гуртки та секції, ініціювати розробку кодексу академічної доброчесності, проводити просвітницькі заходи для студентів та викладачів на цю тему, а також впливати на стан матеріально-технічного оснащення навчальних приміщень.

Студенти можуть збирати пропозиції за допомогою анонімних опитувань, а згодом формувати спільні звернення до адміністрації ЗВО

2. Брати участь в оцінці якості освіти.

Студенти можуть оцінити окремі бакалаврські або ж магістерські програми до того, як вони будуть впроваджені у ЗВО — для цього є безліч інструментів.

Для таких випадків, зокрема, існує Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), яке час від часу проводить відбір студентів і студенток, які мають оцінити якість навчальних програм. Для участі у відборі студент чи студентка має заповнити анкету, написати мотиваційний лист, додати резюме та документ про те, що студент здобуває вищу освіту. Далі на студента чи студентку, які потрапили до переліку попередньо відібраних кандидатів у експерти, чекає інтервʼювання та навчання.

3. Створювати ініціативи щодо освітнього процесу та окремих його елементів через петиції.

Наприклад, якщо студенти-медики хочуть покращити або змінити процедуру розподілу до інтернатури, це можна описати в петиції та подати її до Кабінету Міністрів.

Іншим прикладом може бути бажання студентів-чоловіків покращити процедуру виїзду на навчання за кордон під час воєнного стану. У такому випадку можна подавати петицію до Кабінету Міністрів, хоча були такі петиції й до Президента України.

Ці варіанти участі в освітньому процесі не є виключними та єдиними. Можна звертатись до адміністрації ЗВО або державних органів самостійно, від імені кожного інтерна (студента) окремо, або ж від імені студентського самоврядування.

З якими порушеннями можуть стикатись студенти?

Студенти та студентки можуть зіштовхнутись із відверто обурливою поведінкою адміністрації ЗВО, викладачів або працівників окремих відділів. Представники ЗВО можуть затягувати процес отримання довідки з місця навчання, відмовити студенту у поселенні до гуртожитку, або навіть вимагати хабаря.

З якими ще порушеннями можуть стикнутись студенти та студентки? Розповідаємо далі.

Дії або бездіяльність ЗВО або його окремих посадових осіб:

відмова у наданні довідок або інформації про стан розрахунків за навчання;

відмова у прийнятті скарги чи заяви;

прояви дискримінації за місцем народження або соціальним статусом;

порушення процедури формування рейтингу випускників.

Дії або бездіяльність державних органів, баз інтернатури:

невиплата заробітної плати інтерну;

незабезпечення відповідного обсягу та умов роботи для інтерна;

рішення державних органів, баз стажування або ЗВО щодо студента чи студентки — безпідставне відрахування з інтернатури, рішення атестаційної комісії про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії.

Окремо виділю ситуації, за яких представники ЗВО або державних органів вимагають хабар у студентів за розв‘язання будь-якого питання — вступ до ЗВО, успішна здача іспитів, покращення оцінок за навчальні предмети, влаштування до бази інтернатури.

Розбираємось в інстанціях — куди звертатись зі скаргами

Подібних ситуацій неможливо уникнути. Особливо, якщо жодних передвісників не було. Однак студенти та студентки можуть відстоювати свої права та захищати їх.

Отже, що можна зробити в таких випадках та куди звертатись?

Перші інстанції — студентське самоврядування та/або адміністрація ЗВО, в якому студент чи студентка навчається. Якщо ж студентське самоврядування відсутнє, а належної реакції від ЗВО не отримано, можна звертатись до інших органів.

Міністерство охорони здоровʼя — зі скаргами на представників медичних ЗВО в управлінні МОЗ; скаргами на окремих працівників МОЗ, департаментів охорони здоровʼя або баз інтернатури.

Міністерство освіти і науки — якщо є скарги на представників ЗВО, які мають медичні факультети. До прикладу, Ужгородський національний університет, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка підпорядковуються МОН.

Міноборони — якщо є скарги на представників військово-медичних ЗВО, до прикладу Української військово-медичної академії.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти — якщо є питання до якості освіти у ЗВО або ж дотримання академічної доброчесності

Кабінет Міністрів може сприяти у розв‘язанні проблеми бездіяльності МОЗ, МОН, Міноборони, НСЗУ або місцевих держадміністрацій.

До Національної служби здоровʼя слід звертатись, якщо база інтернатури уклала договір із НСЗУ за відповідним пакетом медичних послуг та є підтвердження того, що договір не виконується повністю чи частково. Наразі це пакет медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів». Перевірити, чи має база стажування такий договір можна на аналітичних дашбордах НСЗУ.

Національна поліція, Національне агентство з питань запобігання корупції — якщо є докази випадків корупції та хабарництва.

Обласні, Київська міська військова, державні адміністрації — якщо є питання до роботи департаментів охорони здоровʼя.

Власники закладів охорони здоровʼя, які є базами стажування, якщо є питання до роботи таких закладів у контексті інтернатури.

Уповноважений ВРУ з прав людини — якщо права студента порушено державним органом чи ЗВО.

Суд — якщо розв‘язати питання та відновити свої права не вдалось у державних органах або ЗВО.

Керуйте ситуацією

Всі перелічені механізми працюють для тих, хто хоче розв‘язати проблему, або попередити її.

Будь-які зміни ініціюються громадянським суспільством. Поки у суспільства є запит — сфери життя будуть розвиватись та покращуватись.

Студентське самоврядування та студенти загалом є важливою ланкою освітнього процесу. Саме студенти можуть запобігати пожежам, а не гасити їх — впливати на процеси та представляти інтереси студентів та інтернів, а також захищати права на постійній основі. Тож потрібно брати відповідальність за себе та своїх однодумців і спільно покращувати освітній процес.