Упродовж доби Росія завдала 10 ракетних і 60 авіаударів по Україні, - Генштаб

Упродовж доби Росія завдала 10 ракетних і 60 авіаударів по Україні та здійснила 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На фронті відбулося 24 бойові зіткнення.

Авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили склад боєприпасів, дев'ять артилерійським засобів, шість пунктів управління і станцію радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 8 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційного удару в районі Бологівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Гасичівка, Блешня Чернігівської області, Винторівка, Середина-Буда, Старі Вирки, Веселівка, Грабовське Сумської області;

та противник завдав авіаційного удару в районі Бологівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Гасичівка, Блешня Чернігівської області, Винторівка, Середина-Буда, Старі Вирки, Веселівка, Грабовське Сумської області; на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області; на Лиманському Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Спірне, Роздолівка, Ямполівка Донецької області;

Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Спірне, Роздолівка, Ямполівка Донецької області; на Бахмутському ворог завдав авіаційного поблизу біля Білої Гори Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк, Північне Донецької області;

ворог завдав авіаційного поблизу біля Білої Гори Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк, Північне Донецької області; на Авдіївському наші захисники відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;

наші захисники відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут протягом минулої доби наші оборонці відбили понад 10 атак ворога. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка Донецької області;

українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут протягом минулої доби наші оборонці відбили понад 10 атак ворога. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка Донецької області; на Шахтарському ворог завдав авіаційних ударів неподалік Урожайного, Старомайорського та Новодарівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів неподалік Урожайного, Старомайорського та Новодарівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Левадне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Роботине, Кам’янське Запорізької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Левадне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Роботине, Кам’янське Запорізької області; на Херсонському ворог завдав авіаційних ударів біля Козацького, Одрадокам'янки, Бургунки, Томиної Балки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, зранку 8 вересня окупанти поцілили кількома ракетами (попередньо балістичними) по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Також російські військові завдали ракетного удару по приватному сектору міста Суми.

У Кривому Розі ворожа ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський. Станом на вечір 8 вересня було відомо про понад 70 поранених.

Також росіяни обстріляли Одрадокам’янку на Херсонщині, загинули троє людей.

Крім того, цієї ночі ворог випустив 20 "шахедів" у бік Одещини. Сили ППО знищили 16 безпілотників ворога у межах Одеської та Миколаївської областей.