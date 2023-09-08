Уночі ворог випустив в напрямку Одещини 20 "Шахедів", 16 з них вдалося збити

Росіяни атакували групами ударних дронів з Приморсько-Ахтарська в РФ та мису Чауда в Криму.

Цієї ночі ворог випустив 20 "Шахедів" у напрямку Одещини. Сили ППО знищили 16 безпілотників ворога у межах Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що противник атакував групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – Росія, мис Чауда – окупований Крим).

Усього зафіксовано пуски 20 “Шахедів” у напрямку Одеської області.

Для відбиття удару були застосовані зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи знищено 16 “Shahed-136/131” у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 6 вересня противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі, з яких силами ППО було знищено 23. Росіяни били ракетами типу Х-101/Х-555/Х-5, балістичною ракетою "Іскандер-М" та "Шахедами".