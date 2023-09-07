США оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні

Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки. Цей пакет наданий через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) і включає обладнання для посилення ППО, артилерійські боєприпаси та інші засоби.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

Оголошення про цей пакет допомоги є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових пріоритетних можливостей Україні.

Загальна сума пакету становить до 600 млн доларів. До його складу входять:

Обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони України;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

Засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;

Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

обладнання для розмінування;

Підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та діяльності з підтримки.

Нагадаємо, вчора адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україніна суму 175 млн доларів. Цей пакет включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.