Російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 7 вересня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 133 вибухи.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, артилерії та ракетами з авіації. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та лінії електропередач, приватний будинок, мотоцикл, гараж, дитячий садок та приміщення продовольчого магазину.

Великописарівську громаду россіяни обстріляли зі ствольної артилерії та СПГ, також зафіксовано авіаобстріл.

Шалигинську громаду окупанти обстріляли з мінометів, артилерії, РСЗВ та ракетами з вертольоту. Внаслідок обстрілу було пошкоджено домогосподарство.

По Хотінській та Путивльській громаді росіяни вдарили з мінометів, а Білопільську обстріляли з танку.

Крім того, у Миропільській громаді пострілом з ПТУР пошкодили вежу мобільного оператора.

Нагадаємо, одна людина загинула і дві поранені після того, як підірвалися на російських вибухових пристроях у Харківській області.