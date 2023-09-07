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Справа аеропорту "Одеса": ВАКС відправив бізнесмена Кауфмана під варту, призначив заставу у майже 270 млн грн

Строк дії запобіжного заходу – до 29 жовтня.

Справа аеропорту "Одеса": ВАКС відправив бізнесмена Кауфмана під варту, призначив заставу у майже 270 млн грн
Борис Кауфман
Фото: zn.ua

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 вересня обрав запобіжний захід одному з організаторів схеми незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як зазначає Центр протидії корупції, йдеться про бізнесмена Бориса Кауфмана.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до Кауфмана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 29 жовтня.

За рішенням суду підозрюваного взяли під варту у залі суду.

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Нагадаємо, минулого тижня САП та НАБУ викрили схему незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Підозри у цій справі отримали колишній одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени - Борис Кауфман і Олександр Борухович.

У 2011 році зловмисники розробили та реалізували схему, в результаті якої майновий комплекс аеропорту перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів. Місто втратило контроль над аеропортом і не отримувало від його діяльності жодного прибутку, який привласнювали зловмисники. Аби "Одеса" не перейшла у власність міста, усе майно аеропорту заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали взагалі. В результаті місцевий бюджет зазнав збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн.

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