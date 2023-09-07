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Залужний обговорив із французьким колегою потреби українського війська

Також сторони обговорили підготовку військовослужбовців ЗСУ на території Франції.

Залужний обговорив із французьким колегою потреби українського війська
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська та на питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції”, - написав Залужний.

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Також у розмові обговорили обстановку в зоні бойових дій, Залужний детально розповів про оборонні та наступальні операції. 

Головнокомандувач наголосив, що українські бійці відбивають атаки росіян та, незважаючи на щільність ворожих інженерних загороджень, кратну перевагу противника у повітрі, живій силі, артилерії та снарядах, продовжують просуватися вперед.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що є домовленості про навчання українських пілотів у Франції.

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