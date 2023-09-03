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Українські пілоти тренуватимуться у Франції, – Зеленський

"Коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою".

Українські пілоти тренуватимуться у Франції, – Зеленський
F16
Фото: Wikipedia

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є домовленості про навчання українських пілотів у Франції.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що сьогодні він обговорив з президентом Еммануелем Макроном потребу Збройних сил у новому озброєнні та допомогу, яку може надати Франція для захисту Одеського регіону.

"І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою", – наголосив президент.

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Нагадаємо, 30 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час зустрічі вони обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції української Формули миру та експорт зерна з України до країн Африки.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Збройні сили матимуть F-16 для застосування на фронті вже навесні 2024 року. Спершу пілоти мають завершити навчання.

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