Українські пілоти тренуватимуться у Франції, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є домовленості про навчання українських пілотів у Франції.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що сьогодні він обговорив з президентом Еммануелем Макроном потребу Збройних сил у новому озброєнні та допомогу, яку може надати Франція для захисту Одеського регіону.

"І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою", – наголосив президент.

Нагадаємо, 30 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час зустрічі вони обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції української Формули миру та експорт зерна з України до країн Африки.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Збройні сили матимуть F-16 для застосування на фронті вже навесні 2024 року. Спершу пілоти мають завершити навчання.