Упродовж дня окупанти чотири рази били по Нікопольщині

Упродовж неділі 3 вересня ворог чотири рази обстріляв з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, росіяни випустили понад 20 снарядів по Нікопольщині. Є влучання у Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Через обстріли сталося два займання, горіла трава. Вогонь приборкали. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські військові обстріляли село Олексіївка Нікопольського району. Були пошкоджені житлові будинки та автомобілі, без жертв.