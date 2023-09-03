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Упродовж дня окупанти чотири рази били по Нікопольщині

Минулося без постраждалих.

Упродовж дня окупанти чотири рази били по Нікопольщині
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Упродовж неділі 3 вересня ворог чотири рази обстріляв з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, росіяни випустили понад 20 снарядів по Нікопольщині. Є влучання у Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Через обстріли сталося два займання, горіла трава. Вогонь приборкали. Загиблих та поранених немає.

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Нагадаємо, сьогодні зранку російські військові обстріляли село Олексіївка Нікопольського району. Були пошкоджені житлові будинки та автомобілі, без жертв.

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