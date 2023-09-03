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В окупованому селі на Запоріжжі вибухнуло кафе, де відпочивали військові РФ

"Детонувало понад півтори години".

В окупованому селі на Запоріжжі вибухнуло кафе, де відпочивали військові РФ
Ілюстративне фото
Фото: скріншот

В окупованому селі Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області пролунали вибухи у кафе, де любили відпочивати російські військові.

Про це повідомив у Telegram  мер Мелітополя Іван Федоров.

Він розповів, що місцевий житель облаштував бізнес в одному з колишніх дитячих садочків. При цьому основний зал він перетворив на їдальню для окупантів, а складські приміщення віддав ворогу під зберігання боєприпасів.

"Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулось на два Камази рашистів і техніку колаборантів. Окупантам на ТОТ небезпечно не тільки палити, а й їсти", – зазначив Федоров.

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Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області регулярно лунають вибухи. Так, "було гучно" ввечері 28 серпня поблизу Бердянська. Причини вибухів невідомі. 

27 серпня Федоров написав, що у Бердянську "рясно горить" на території одного з підприємств.

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