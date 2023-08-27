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У Бердянську сталася "бавовна" на одному із складів окупантів, - Федоров

Окупанти перед цим завозили у захоплені цехи свою військову техніку.

У Бердянську сталася "бавовна" на одному із складів окупантів, - Федоров
Фото: Іван Федоров

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області "рясно горить" на території одного з підприємств.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров написав у Телеграмі.

"Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як окупанти завозять у захоплені цехи свою військову техніку", - наголосив Федоров.

Раніше Федоров повідомляв, що 26 серпня на тимчасово окупованій території Запорізької області здетонував склад боєприпасів російських військових. За його словами, в окупованому Токмаку продовжується ліквідація складів військових РФ. 

Фото: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

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Нагадаємо, що на Таврійському напрямку Сили оборони України знищили 19 одиниць військової техніки російських загарбників і п’ять складів боєприпасів.

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