Окупанти перед цим завозили у захоплені цехи свою військову техніку.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області "рясно горить" на території одного з підприємств.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров написав у Телеграмі.

"Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як окупанти завозять у захоплені цехи свою військову техніку", - наголосив Федоров.

Раніше Федоров повідомляв, що 26 серпня на тимчасово окупованій території Запорізької області здетонував склад боєприпасів російських військових. За його словами, в окупованому Токмаку продовжується ліквідація складів військових РФ.

Фото: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку Сили оборони України знищили 19 одиниць військової техніки російських загарбників і п’ять складів боєприпасів.