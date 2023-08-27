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Почали готувати потужний вересень для України, - Зеленський

Глава держави анонсував чергові оборонні пакети та нові безпекові гарантії для України. 

Почали готувати потужний вересень для України, - Зеленський
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що у вересні міжнародна активність України буде не меншою, ніж попередніми тижнями. 

Про це він написав у Телеграмі.

"Уже почали готувати потужний вересень для України. Перше – наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень", - повідомив він.

Крім того, Зеленський також розповів, що скоро Україна планує розпочати наступні раунди двосторонніх переговорів із іншими країнами щодо гарантій безпеки. Він також анонсував приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури.

Також президент наголосив, що українська команда готується до участі у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генасамблеї ООН. 

"Черговий Саміт перших леді та джентльменів – нарощуємо українську "мʼяку силу". Продовольча безпека світу – незмінний пріоритет. Протягом тижня – кілька нарад із цих питань", - додав він.

Зеленський також зауважив, що Україна готує нову комунікацію із країнами Глобального Півдня, та підкреслив, що ці держави "чутимуть" Україну. Він подякував Сполученим Штатам Америки за нові санкції проти осіб, які були залучені до злочинної депортації українських дітей із тимчасово окупованої території України. 

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Нагадаємо, що минулого місяця Group of 7 узгодила довготривалі безпекові зобовʼязання перед Україною. Вони включатимуть постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією.

Напередодні до декларації "Великої сімки" щодо підтримки України приєдналася Словенія. Раніше цього місяця стартували переговори про безпекові гарантії з Великою Британією.

Також Україна і Канада почали переговори щодо угоди про надання безпекових гарантій нашій державі.

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