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Під час атаки вночі окупанти вдались до складних схем маневрування ракетами, - Гуменюк

В ніч проти 27 серпня Повітряні Сили ЗСУ знищили чотири крилаті ракети окупантів.

Під час атаки вночі окупанти вдались до складних схем маневрування ракетами, - Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Під час нічної атаки 27 серпня війська РФ вдались до складних схем маневрування, ймовірно, вони шукали варіанти прокладання безпечних маршрутів для майбутніх атак.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. 

"Останнім часом ми спостерігаємо таку тактику ворога, коли вони багато маневрують саме ракетами або дронами під час атак, щоб виснажити та виявити системи ППО. Тут багато ще чинників може впливати, окрім готовності підрозділів - і погодні умови, і їхні задуми по розвідуванню цілей, у які вони хочуть поцілити безпосередньо, і пріоритетність цих цілей", - сказала речниця.

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Нагадаємо, що в ніч проти 27 серпня Повітряні Сили ЗСУ знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях України.

У Київській області уламки збитих крилатих ракет пошкодили близько десяти приватних будинків.

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