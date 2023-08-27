Російська армія зменшилася ще на 550 окупантів

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила в Україні близько 260 820 осіб, за останню добу – 550.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

ЗСУ також ліквідували 4396 танків (+6), 8554 бойових броньованих машин (+15) і 5403 артилерійські системи (+24).

Інші втрати:

РСЗВ – 728 (+2) од,

засоби ППО ‒ 498 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),

крилаті ракети ‒ 1411 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 808 (+4).

Нагадаємо, на Таврійському напрямку Сили оборони України за добу знищили 19 одиниць військової техніки російських загарбників і п’ять складів боєприпасів.