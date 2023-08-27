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Російська армія зменшилася ще на 550 окупантів

РФ втратила танки, ББМ та артсистеми.

Російська армія зменшилася ще на 550 окупантів
Фото: Пресслужба 28 ОМБр

З 24 лютого 2022 року російська армія втратила в Україні близько 260 820 осіб, за останню добу – 550.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

ЗСУ також ліквідували 4396 танків (+6), 8554 бойових броньованих машин (+15) і 5403 артилерійські системи (+24).

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Інші втрати:

  • РСЗВ – 728 (+2) од, 
  • засоби ППО ‒ 498 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 316 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1411 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 808 (+4).

Нагадаємо, на Таврійському напрямку Сили оборони України за добу знищили 19 одиниць військової техніки російських загарбників і п’ять складів боєприпасів.

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