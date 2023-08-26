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Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумщини

Зафіксовано 147 вибухів.

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 

Про ситуацію на прикордонні станом на 21:00 повідомила Сумська ОВА. 

Обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Великописарівська, Путивльська, Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (28 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл з АГС (16 вибухів).

Путивльська громада: були мінометні обстріли (15 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів), мінометів (5 вибухів) та обстріл з АГС (20 вибухів).

Юнаківська громада: 19 мін скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (8 вибухів).

Шалигинська громада: був артобстріл (8 вибухів).

Хотінська громада: росіяни били з артилерії (2 вибухи) та мінометів (2 вибухи). Також був обстріл з танку (5 вибухів) та скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух).

Есманська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптеру НАР (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено склад для зберігання зерна. Також був мінометний обстріл (2 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів в районі Мар’їнки. Сьогодні на фронті відбулось 38 бойових зіткнень.

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