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Унаслідок ворожого обстрілу Краматорська пошкоджені газові мережі

Жителів міста просять тимчасово не користуватися газовими приладами.

Унаслідок ворожого обстрілу Краматорська пошкоджені газові мережі
Наслідки ворожих обстрілів Краматорська. Ілюстративне фото

Російські військові вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені газові мережі.

Про це повідомляє у Telegram Краматорська міська рада.

"У результаті ракетного удару було пошкоджено газові мережі. Тимчасово просимо споживачів не користуватися газовими приладами для утримання тиску в мережі", – йдеться у повідомленні.

Про завершення ремонтних робіт буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо, ввечері 14 серпня окупанти обстріляли Краматорськ. Снаряди росіян поцілили по складських приміщеннях, де зберігались харчові продукти. На площі 2400 м кв виникла пожежа. Загинули чоловік і жінка.

 

 

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