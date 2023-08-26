Унаслідок ворожого обстрілу Краматорська пошкоджені газові мережі

Російські військові вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені газові мережі.

Про це повідомляє у Telegram Краматорська міська рада.

"У результаті ракетного удару було пошкоджено газові мережі. Тимчасово просимо споживачів не користуватися газовими приладами для утримання тиску в мережі", – йдеться у повідомленні.

Про завершення ремонтних робіт буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, ввечері 14 серпня окупанти обстріляли Краматорськ. Снаряди росіян поцілили по складських приміщеннях, де зберігались харчові продукти. На площі 2400 м кв виникла пожежа. Загинули чоловік і жінка.