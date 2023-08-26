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На Київщині облаштують ще понад 150 укриттів у навчальних закладах

Навчальним закладам передали також 150 генераторів.

На Київщині облаштують ще понад 150 укриттів у навчальних закладах
Фото: КОВА

У Київській області у 884 навчальних закладах уже відремонтовано об'єкти цивільного захисту та найпростіші укриття, триває робота над облаштуванням ще понад 150 укриттів.

Про це повідомив у Телеграмі голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Завдяки допомозі наших партнерів із регіону Іль-де-Франс, школи Київської області отримали 1000 планшетів. Щоб пройти без проблем опалювальний сезон, навчальним закладам передали 150 генераторів. Крім того, закупили 45 шкільних автобусів, щоб підвозити дітей до навчальних закладів. 18 автобусів уже передали громадам, ще 27 - передамо протягом вересня", - цитує Кравченка пресслужба обладміністрації.

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Нагадаємо, що в новому навчальному році освітній процес буде організований у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному.

У Києві формат навчання кожен заклад освіти має визначити самостійно. Рішення про запровадження очного, дистанційного або змішаного форматів навчання прийматиметься на засіданнях педагогічних рад із урахуванням безпекових норм і побажань батьків учнів.

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