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Унаслідок авіакатастрофи на Житомирщині загинули троє пілотів

Серед загиблих – відомий пілот на позивний “JUICE”.

Унаслідок авіакатастрофи на Житомирщині загинули троє пілотів
Фото: ДБР

Учора на Житомирщині сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

"Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”. Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", – йдеться у повідомленні.

Обставини авіакатастрофи розслідують працівники ДБР. В ході розслідування особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Андрій Пільщиков &quot;JUICE&quot;
Фото: Андрій Пільщиков в Instagram
Андрій Пільщиков "JUICE"

"Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", – поінформували у ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

“JUICE” (Андрій Пільщиков) захищав українське небо з початку повномасштабного вторгнення. Він служив льотчиком винищувача МіГ-29 та брав участь в обороні Києва.

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