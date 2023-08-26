На окупованій Донеччині загострюється економічна криза, - ЦНС

Внаслідок низки факторів на тимчасово-окупованих територіях Донецької області все більше загострюється соціально-економічна ситуація.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Більшість промислових об’єктів або не працює, або переведено на 4-денні робочі тижні. При цьому, збільшується заборгованість з невиплати заробітної плати", - пише пресслужба.
Зазначається, що причиною цьому є:
- мобілізація більшості працівників;
- перевага, яку надають окупанти, конкурентам з Росії;
- відсутність ринків збуту.
"В результаті падіння рівня життя росіяни роблять мешканців регіону ще більш залежними від окупантів, які видають 10 тисяч рублів виплат в обмін на паспорт", - додає ЦНС.
Нагадаємо, що на тимчасово окуповані території Донецької області загарбники тепер звозять сміття з Ростовської області РФ.