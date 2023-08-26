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На окупованій Донеччині загострюється економічна криза, - ЦНС

Збільшується заборгованість з невиплати заробітної плати.

На окупованій Донеччині загострюється економічна криза, - ЦНС
Мобілізація на окупованій Донеччині
Фото: Людмила Денісова

Внаслідок низки факторів на тимчасово-окупованих територіях Донецької області все більше загострюється соціально-економічна ситуація.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Більшість промислових об’єктів або не працює, або переведено на 4-денні робочі тижні. При цьому, збільшується заборгованість з невиплати заробітної плати", - пише пресслужба.

Зазначається, що причиною цьому є:

  • мобілізація більшості працівників;
  • перевага, яку надають окупанти, конкурентам з Росії;
  • відсутність ринків збуту.

"В результаті падіння рівня життя росіяни роблять мешканців регіону ще більш залежними від окупантів, які видають 10 тисяч рублів виплат в обмін на паспорт", - додає ЦНС.

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Нагадаємо, що на тимчасово окуповані території Донецької області загарбники тепер звозять сміття з Ростовської області РФ. 

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