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На Миколаївщині зіткнулися дві автівки: один загиблий і вісім травмованих

Серед них - чотири дитини. 

На Миколаївщині зіткнулися дві автівки: один загиблий і вісім травмованих

У Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок. 

Унаслідок цього загинула людина, ще 8 травмовані, серед них 4 дитини, повідомляє поліція Миколаївської області.

"Вчора, 25 серпня, приблизно о 23:20 на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" поблизу села Половинки Миколаївського району відбулось зіткнення автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna", - йдеться у повідомлені. Зазначається, що унаслідок аварії загинув 32-річний пасажир Renault, його водій та ще один пасажир отримали тілесні ушкодження.

Натомість водій та пасажири автомобіля Mercedes, серед яких четверо дітей віком від 9 місяців до 7 років, отримали тілесні ушкоджені різного ступеню тяжкості.

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Нагадаємо, що на Вінниччині внаслідок зіткнення ВАЗу з вантажівкою загинули 12 людей, у тому числі 6 дітей. 

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