Повітряні Сили знищили два ворожі "шахеди" на Харківщині

Повітряні Сили знищили увечері 25 серпня два ворожі "шахеди" на Харківщині.

Про це йдеться в повідомленні ПС ЗСУ у соцмережах.

"Увечері 25 серпня 2023 року, посеред численних зльотів МіГ-31К, ворог також застосував ударні БпЛА “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку", - розповіли військові.

Всього було зафіксовано пуски двох ворожих БпЛА.

Нагадаємо, станом на 26 серпня окупанти втратили на війні в Україні 4367 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нещодавно стало відомо, що Росія за допомогою Ірану до 2025 року виробить 6 тисяч ударних дронів.