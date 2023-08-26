Майже півтори тисячі бурятів розквартирували у приватних будинках жителів одного із сіл Запорізької області

Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи цивільне населення як живий щит.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, в населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня зафіксували прибуття до 1500 осіб бурятської національності, яких і незаконно розквартирували у цивільних будинках із жителями. Також окупантів поселили на території місцевої лікарні.

Нагадаємо, російські окупанти почали повертати додому жителів населених пунктів, як розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати людей як “живий щит”. Деевакуювали жителів Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ. А гауляйтери у Запорізькій області оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, і це попри розміщення російської у приміщеннях освітніх закладів.