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Майже півтори тисячі бурятів розквартирували у приватних будинках жителів одного із сіл Запорізької області

Також окупантів поселили на території місцевої лікарні.

Майже півтори тисячі бурятів розквартирували у приватних будинках жителів одного із сіл Запорізької області
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи цивільне населення як живий щит. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, в населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня зафіксували прибуття до 1500 осіб бурятської національності, яких і незаконно розквартирували у цивільних будинках із жителями. Також окупантів поселили на території місцевої лікарні. 

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Нагадаємо, російські окупанти почали повертати додому жителів населених пунктів, як розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати людей як “живий щит”. Деевакуювали жителів Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ. А гауляйтери у Запорізькій області оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, і це попри розміщення російської у приміщеннях освітніх закладів.

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