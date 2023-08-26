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​Росіяни здійснили 74 обстріли Херсонщини, є потерпілий

36 снарядів ворог випустив по Херсону.

​Росіяни здійснили 74 обстріли Херсонщини, є потерпілий
Фото ілюстративне
Фото: Ігор Клименко

За минулу добу, 25 серпня, російські окупанти здійснили 74 обстріли, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА та авіації.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу, територію птахофабрики у Херсонському районі; будівлю магазину та територію фермерського господарства у Бериславському районі; підприємство та будівлю спортзалу у Херсоні", - розповів очільник області.

В результаті обстрілів поранена одна людина.

За даними Херсонської МВА, міську громаду Росія обстріляла https://lb.ua/tag/4976_rosiyska_armiya.html18 разків, випустивши 84 снаряди.

Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Зеленівці.

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Нагадаємо, за 24 серпня через ворожі обстріли на Херсонщині одна людина загинула, троє були поранені, серед них – дитина.

Того ж дня керівниця координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що через великі втрати особового складу російська армія перенаправляє підрозділи з Херсонського на Запорізькій напрямок.

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