Російські окупанти обстріляли шість громад Сумщини

Сьогодні, 25 серпня, російських обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Шалигинська, Білопільська, Середино-Будська та Краснопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 164 вибухи.

Зокрема, Хотінську громаду росіяни обстріляли з мінометів та танку, а також скинули ВОГ з БпЛА.

По Білопільській громаді також стріляли з мінометів та танку, а до того ж з АГС.

Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії, а Есманську - з РСЗВ.

Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів, а Краснопільську - з мінометів та АГС.

Попередньо минулося без втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 25 серпня російські окупанти знову вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, загинув 59-річний чоловік.