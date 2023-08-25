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Бійці Нацгвардії знищили російський БТР

Техніку окупантів знищили з гаубиці Д-30.

Бійці Нацгвардії знищили російський БТР
Фото: Пресслужба бригади "Спартан"

Бійці бригади Нацгвардії "Спартан" на Запорізькому напрямку знищили БТР російських окупантів.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко. 

Бійці аеророзвідки бригади зафіксували пересування бронетранспортера росіян. Артилеристи отримали координати, і  знищили БТР пострілом із гаубиці Д-30. 

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Півненко додав, що за тиждень артилеристи Національної гвардії виконали близько 800 вогневих завдань на лінії фронту. 

Нагадаємо, українська розвідка проінформувала про вибух, який 23 серпня знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 “Тріумф”. Внаслідок вибуху було повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

У ГУР заявили, що враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні окупантів, це є болючий удар по системі ППО Росії, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

Торік завдяки влучанню ракети "Нептун" вдалося потопити російський крейсер "Москву".

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