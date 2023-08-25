Бійці бригади Нацгвардії "Спартан" на Запорізькому напрямку знищили БТР російських окупантів.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

Бійці аеророзвідки бригади зафіксували пересування бронетранспортера росіян. Артилеристи отримали координати, і знищили БТР пострілом із гаубиці Д-30.

Півненко додав, що за тиждень артилеристи Національної гвардії виконали близько 800 вогневих завдань на лінії фронту.

Нагадаємо, українська розвідка проінформувала про вибух, який 23 серпня знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 “Тріумф”. Внаслідок вибуху було повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

У ГУР заявили, що враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні окупантів, це є болючий удар по системі ППО Росії, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

Торік завдяки влучанню ракети "Нептун" вдалося потопити російський крейсер "Москву".