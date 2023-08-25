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ВАКС визнав винними у хабарництві суддю з Рівненщини та адвоката, але звільнив від відбування покарання

Вони мають внести застави на спеціальний рахунок Нацбанку на підтримку ЗСУ.

ВАКС визнав винними у хабарництві суддю з Рівненщини та адвоката, але звільнив від відбування покарання

Вищий антикорупційний суд оголосив вироки судді із Рівненщини та адвокату, яких у квітні піймали на хабарі в розмірі $1100.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

ВАКС затвердив угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором САП та обвинуваченими.

Як повідомили в САП, відповідно до умов угоди суд визнав суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, посади в судових та правоохоронних органах, строком 2 роки. 

Адвоката визнали винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю строком на 1 рік.

Однак обох звільнили від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Суддя має внести заставу в сумі 700 тис. грн на спеціальний рахунок НБУ на підтримку ЗСУ, а адвокат - 600 тис. грн.

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Нагадаємо, Вища рада правосуддя відсторонила згаданого суддю від роботи до 4 червня.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорсуду зупинила провадження за скаргами голови Харківського адмінсуду Ольги Панченко та її адвокатів, бо Панченко мобілізували.

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