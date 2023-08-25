Фінляндія відправляє Україні чергову військову допомогу на 94 млн євро

У новому 18-му пакеті допомоги буде військова техніка для України. З міркувань безпеки подробиці вмісту нового пакету допомоги не розголошуються.

Фінляндія надішле на допомогу Україні більше військової техніки. Президент Республіки ухвалив це питання 25 серпня 2023 року за поданням Уряду. Це буде 18-й пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

Новий пакет налічує допомогу на 94 мільйони євро. Загальна вартість усіх комплектів оборонного обладнання, поставлених на даний момент, становить близько 1,3 мільярда євро.

“Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається непохитною. Головним питанням майбутнього порядку безпеки в Європі та Фінляндії є здатність приборкати агресію Росії проти України”, - сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

З оперативних міркувань і щоб гарантувати, що допомога безпечно дістанеться місця призначення, додаткові подробиці щодо вмісту посилки, способу її доставки або розкладу не будуть надані.

Нагадаємо, Фінляндія починає вивчати можливість виробництва фінської бронетехніки в Україні у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського.