Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
ГоловнаСуспільствоВійна

Фінляндія відправляє Україні чергову військову допомогу на 94 млн євро

У новому 18-му пакеті допомоги буде військова техніка для України. З міркувань безпеки подробиці вмісту нового пакету допомоги не розголошуються. 

Фінляндія відправляє Україні чергову військову допомогу на 94 млн євро
Фото: ОПУ

Фінляндія надішле на допомогу Україні більше військової техніки. Президент Республіки ухвалив це питання 25 серпня 2023 року за поданням Уряду. Це буде 18-й пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії. 

Новий пакет налічує допомогу на 94 мільйони євро. Загальна вартість усіх комплектів оборонного обладнання, поставлених на даний момент, становить близько 1,3 мільярда євро.

“Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається непохитною. Головним питанням майбутнього порядку безпеки в Європі та Фінляндії є здатність приборкати агресію Росії проти України”, - сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

З оперативних міркувань і щоб гарантувати, що допомога безпечно дістанеться місця призначення, додаткові подробиці щодо вмісту посилки, способу її доставки або розкладу не будуть надані.

Нагадаємо, Фінляндія починає вивчати можливість виробництва фінської бронетехніки в Україні у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies