У Криму "прилетіло" по базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ

Є загиблі та поранені.

В окупованому Криму в районі дислокації 126-ї "гвардійської" бригади Чорноморського флоту чутно вибухи.

Про це повідомляють у Telegram Збройні сили України.

"У Криму прильоти на базі 126-ї гвардійської бригади Чорноморського Флоту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що є загиблі та поранені, яких оперативно привозять до шпиталю у Сімферополі.

Нагадаємо, цієї ночі Міноборони РФ заявило про атаку 42 безпілотників на Крим. Місцеві в соцмережах писали, що вибухи лунали, зокрема, в Севастополі. Міністерство заявило, що нібито 9 безпілотників були збиті, а решта – подавлені засобами РЕБ і "зазнали катастрофи, не досягнувши цілі".