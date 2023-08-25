Слідство встановило, що вартість “послуги” становила від 3 до 4 тисяч доларів з людини.

Голові ВЛК Подільського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон України шляхом підроблення документів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний разом із спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. В подальшому ці документи були підставою для перетину державного кордону України.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тис доларів США з людини.

Загалом до схеми були залучені 9 осіб, які підшуковували охочих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів – працівники медичних установ столиці, члени військово-лікарських комісій.

Вони організовували підготовку та видачу чоловікам призовного віку документів з фальшивими діагнозами для визнання їх непридатними для військової служби.

Діяльність групи була викрита під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошових коштів.

За результатами слідчих дій у лютому 2023 року голові ВЛК Оболонського ТЦК та СП, а також 6 лікарям повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність до цього кримінального правопорушення голови ВЛК Подільського ТЦК та СП у м. Києві.

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, 23 срепня пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомила, що поліція провела обшуки у військкоматах та ВЛК і вилучила понад 10 тисяч медичних справ. Діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація.

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про звільнення керівників обласних військкоматів.