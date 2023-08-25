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На Донеччині росіяни за добу поранили 6 цивільних

Зокрема, Вугледар зазнав авіаудару і 29 артобстрілів.

На Донеччині росіяни за добу поранили 6 цивільних
Фото: Telegram/Павло Кириленко

На Донеччині росіяни за минулу добу поранили 6 цивільних. 

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 серпня повідомив очільник Донцької ОВА Павло Кириленко. 

Зранку росіяни вдарили ракетою по околицях Малотаранівки Краматорської громади — без жертв і руйнувань.

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару і 29 артобстрілів. Двічі обстріляна Максимівка, у Новоукраїнці пошкоджено будинок.

На Донецькому напрямку 5 людей поранено у Кураховому — пошкоджено 5 багатоповерхівок, крамницю і адмінбудівлю.

На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Щербинівці Торецької громади, ще 2 будинки — у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Сіверську, зафіксовано 5 обстрілів Лиманської громади.

Всього за добу росіяни поранили 6 жителів Донеччини. 

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, оборонці стримують наступ ворога в районі Новомихайлівки та Мар’їнки. За минулу добу на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.

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