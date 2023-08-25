На Донеччині росіяни за минулу добу поранили 6 цивільних.

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 серпня повідомив очільник Донцької ОВА Павло Кириленко.

Зранку росіяни вдарили ракетою по околицях Малотаранівки Краматорської громади — без жертв і руйнувань.

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару і 29 артобстрілів. Двічі обстріляна Максимівка, у Новоукраїнці пошкоджено будинок.

На Донецькому напрямку 5 людей поранено у Кураховому — пошкоджено 5 багатоповерхівок, крамницю і адмінбудівлю.

На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Щербинівці Торецької громади, ще 2 будинки — у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Сіверську, зафіксовано 5 обстрілів Лиманської громади.

Всього за добу росіяни поранили 6 жителів Донеччини.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, оборонці стримують наступ ворога в районі Новомихайлівки та Мар’їнки. За минулу добу на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.