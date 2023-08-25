У Запорізькій області росіяни обстріляли за добу 23 населених пункти, в Херсонській – 31

По Чернігівській області за добу росіяни били 11 разів (88 вибухів). Ворог стріляв із мінометів, САУ та артилерії по Новгород-Сіверському, Чернігівському та Корюківському районах. Обстріл вівся у напрямку сіл Янжулівка, Блешня, Мхи, Карповичі, Гай, Гремʼяч, Клюси, Сеньківки. У населеному пункті Гремʼяч від обстрілу горів житловий будинок. Без жертв, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів з міномету. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Хотінська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів. Зафіксовано 269 вибухів. Обстрілів зазнали Есманська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади. Били з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, гранатометів. Також відбулося скидання вибухівки з БпЛА по Хотінській громаді. В усіх випадках – без наслідків.

У Дніпропетровській цієї ночі агресор теж бив по Нікопольському району. Цілив з "Граду" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин. Вранці російська армія знову атакувала місто, а також Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються. У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід. Вночі захисники з ПвК "Схід" знищили ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Протягом вчорашнього дня російська армія цілила по Нікопольському району. Двічі артилерією накривала районний центр. Дроном-камікадзе атакувала Марганецьку громаду. На щастя, минулося без постраждалих.

Одеську ворог атакував за ніч двічі. Майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем випустив дві ракети, імовірно Х-35/Х-59, в напрямку одного з портів. Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем. За кілька годин відбулась друга атака. Цього разу з акваторії Азовського моря ворог спрямував дві ракети типу "Калібр" в бік обласного центру. І тут сили протиповітряної оборони впорались: обидві ракети знищено.

У Луганській ворог штурмує південніше Сватового, а саме в районі Новоєгорівки. Відходить зі значними втратами і організовує чергову спробу навали. Посилено застосовують росіяни там і авіацію. Удари з неба були зафіксовані поблизу Надії. Ще одним осередком стало Твердохлібове. Невське та Білогорівку окупанти обстріляли з мінометів артилерії різних калібрів та типів. За добу противник здійснив 153 обстріли (548 снарядів).

У Харківській сьогодні вранці близько 8:00 ворог обстріляв населений пункт Подоли. На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За добу на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Мала Вовча, Тополі. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Орлянки. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове. За добу постраждалих серед цивільних не зафіксовали. Дані уточнюються.

У Запорізькій було 92 обстріли по 23 мирних містах та селах – окупанти продовжують терор мирного населення. Зафіксовано 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Ольгівського, Преображенки, Щербаків, Степногірська, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське та Лук'янівське зазнали дев'яти обстрілів з РСЗВ, чотири авіаудари прийшлися по Оріхову, Малій Токмачці та Левадному. В результаті обстрілів рашистів надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури. Минулося без постраждалих.

У Миколаївській вчора ворожі артилерійські обстріли зафіксовані по Очакову. Постраждалих немає.

У Донецькій рашисти здійснили 16 обстрілів 12 населених пунктів: Курахового, Авдіївки, Красноторки, Щербинівки, Курдюмівки, Кліщіївки, Новоукраїнки, Максимівки, Торського, Скучного, Новоселівки Першої, Прелесного. Пошкоджено 11 житлових будинків (з них три – багатоквартирні), ЛЕП, магазин, три цивільних автомобіля, будівля суду, будівля ТЕС, трансформатор. За добу – шестеро поранених.

У Херсонській за добу противник здійснив 81 обстріл (501 снаряд), з них по Херсону – чотири обстріли (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 31 населеного пункту області, будівлю комбінату у Херсоні, адмінбудівлю та об'єкт критичної інфраструктури, будівлі медичної установи та магазину у Херсонському районі, територію елеватора та складські приміщення, будівлі навчальних закладів у Бериславському районі. Через російський обстріл середмістя Херсона постраждала дитина. 7-річна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї – поранення спини, руки та ноги. У стані середньої тяжкості її шпиталізували. Окупанти вдарили по населеному пункту Миколаївка, ймовірно, з танка. Внаслідок цього постраждав 67-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні. Ворог обстріляв околиці сіл Широка Балка та Софіївка. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, який працював в полі на тракторі. У результаті ворожого обстрілу Микільського поранення отримав 77-річний чоловік. Загалом за добу через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення, з них одна дитина.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 серпня, Сили оборони знищили близько 470 окупантів, три танки та засіб ППО ворога. Загалом армія РФ втратила за час повномасштабної війни близько 259 630 осіб.