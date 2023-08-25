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Сили ППО знищили чотири ракети, якими ворог атакував вночі територію України

Ворожі ракети були збиті над Одещиною.

Сили ППО знищили чотири ракети, якими ворог атакував вночі територію України
Фото: тг-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Цієї ночі противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів. 

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

У напрямку південних областей із літаків Су-34 росіяни випустили 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та 2 крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "Шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Усі 5 цілей знищили сили та засоби Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.

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Нагадаємо, вночі 25 серпня армія ворога двічі атакувала ракетами Одеську область. Майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем ворог випустив 2 ракети, імовірно Х-35/Х-59 в напрямку одного з портів. З акваторії Азовського моря ворог спрямував 2 ракети типу "Калібр" в бік обласного центру. Усі цілі були збиті силами та засобами ППО.

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