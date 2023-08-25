Уночі ворог атакував чотирма ракетами Одещину, всі вони були збиті силами ППО

Уночі 25 серпня армія ворога двічі атакувала ракетами Одеську область.

Про це повідомив у Telegram речник Української добровольчої армії Півдня Сергій Братчук.

За його словами, майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем ворог випустив 2 ракети, імовірно Х-35/Х-59 в напрямку одного з портів Одещини. Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем.

За кілька годин відбулась друга атака. Цього разу з акваторії Азовського моря ворог спрямував 2 ракети типу "Калібр" в бік обласного центру. Сили протиповітряної оборони впорались відмінно: обидві ракети знищено.

Нагадаємо, вночі 23 серпня сили ППО знищили 11 ворожих безпілотників на Одещині та Запоріжжі. Усього ворог випустив 20 ударних дронів.