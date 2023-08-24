Російські окупанти тричі за день обстріляли Дніпропетровщину

Протягом дня російська армія тричі вдарила по Нікопольщині Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Двічі артилерією накривала районний центр. Дроном-камікадзе атакувала Марганецьку громаду”, - написав Лисак.
Голова ОВА додав, що в результаті всіх обстрілів минулося без постраждалих.
Нагаааємо, сьогодні російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому і поранили чотирьох жительок. Ще один ворожий боєприпас влучив в адмінбудівлю, біля якої загорілися два авто.