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Російські окупанти тричі за день обстріляли Дніпропетровщину

Внаслідок обстрілів минулося без постраждалих.

Російські окупанти тричі за день обстріляли Дніпропетровщину
Ілюстративне фото
Фото: Микола Лукашук

Протягом дня російська армія тричі вдарила по Нікопольщині Дніпропетровської області. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Двічі артилерією накривала районний центр. Дроном-камікадзе атакувала Марганецьку громаду”, - написав Лисак. 

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Голова ОВА додав, що в результаті всіх обстрілів минулося без постраждалих. 

Нагаааємо, сьогодні російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому і поранили чотирьох жительок. Ще один ворожий боєприпас влучив в адмінбудівлю, біля якої загорілися два авто.

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