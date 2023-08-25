Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 25 серпня

Удари ворога по півдню, 35 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, атака десятків безпілотників на окупований Крим.

Цієї ночі противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.

У напрямку південних областей із літаків Су-34 росіяни випустили 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та 2 крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "Шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Усі 5 цілей знищили сили та засоби Повітряних Сил. Ракети – у межах Одещини, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 35 бойових зіткнень.

Ворог завдав сімох ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник безуспішно наступав в районі Новоєгорівки Луганської області та південніше Авдіївки на Донеччині. ЗСУ й надалі стримують наступ росіян на північний схід від Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

Авіація сил оборони минулої доби завдала одного удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу та трьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 серпня - в нашій новині.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Мали успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 24 серпня, Сили оборони знищили близько 470 окупантів, три танки та засіб ППО ворога. Загалом армія РФ втратила за час повномасштабної війни близько 259 630 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У Запорізькій області росіяни обстріляли за добу 23 населених пункти, в Херсонській – 31, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Обстрілів зазнали також Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Харківська та Донецька області.

Більше інформації – в новині.

Росія заявила, що цієї ночі Крим атакували 42 безпілотники.

Місцеві в соцмережах писали, що вибухи лунали, зокрема, в Севастополі. Атаку офіційно визнало російське міністерство оборони. Відомство заявило, нібито девʼять безпілотників були збиті, решта – подавлені засобами РЕБ і "зазнали катастрофи, не досягнувши цілі".

Так званий губернатор Севастополя сказав, що "в районі миса Херсонес знищено декілька БпЛА над морем".

Окрім окупованого Криму, безпілотники атакували і територію РФ – Калузьку область. Там працювала ППО. У Тульській області теж лунали вибухи, а в Москві вже традиційно закривали два аеропорти.

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