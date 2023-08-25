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У РФ розглядають можливість призвати до армії ще 450 000 осіб, – Буданов

Призов в російську армію іде кожного місяця.

У РФ розглядають можливість призвати до армії ще 450 000 осіб, – Буданов
Фото: slovoidilo.ua

В Росії триває прихована мобілізація: щомісяця призивають близько 20 000 чоловіків. Зараз розглядається можливість призвати ще 450 000 осіб.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо свобода Крим. Реалії очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Мобілізація в Російській Федерації жодного разу не припинялася. Те, що минулої осені призвали біля 350 тисячі сумарно, трошки менше, але близько, всі якось так вважають, що призвали і все. Ні. Призов йде кожного місяця. Називається «прихована мобілізація»", – зазначив голова української розвідки.

За його інформацією, в Росії щомісяця призивають від 20 000 до 22 000 осіб.

"Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 000", – сказав Буданов.

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Нагадаємо, у лютому в Росії проводилися заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Активно нарощувалися можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів очної форми навчання.

 

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