Ми плануємо вийти з єдиної тарифної сітки у зарплатах освітян, – Лісовий презентував візію реформи системи освіти

Уряд планує змінити підхід до нарахування зарплат освітянам, зокрема вийти з єдиної тарифної сітки. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий на "Серпневій конференції" зазначив, що під час війни змінити систему неможливо, бо всі затрати переорієнтовано на воєнний час. Але можливо готуватися до переходу до нових принципів.

За його словами, вже в 2024-2025 році у 500 школах України планується запуск пілотного проєкту щодо нового формату оплати праці для освітян. Це буде формат: 80% – базова ставка, 20% – доплати, зокрема регіональна доплата, премія від директора школи та інші.

Нова система оплати

Міністр пообіцяв, що у візії реформи системи освіти буде особлива увага до НУШ ("Нова українська школа"), а нові будівлі школи будуватимуть за іншими проєктами, аніж були раніше. Старі школи, зведені за радянських часів, трансформують під час реконструкції.

Школи, що зруйновані російськими обстрілами, відбудовуватимуть теж оновленими, а не такими, як вони були.

Зараз в основу зарплати освятім зараз закладена єдина тарифна сітка. Підвищення окладів для педагогів у 2023 році скасували – зарплати залишилися на рівні 2022. Оплата визначається за години або місяці роботи, залежно від типу та умов. Крім базової зарплати, педагоги можуть отримувати надбавки за наукову роботу, викладання додаткових предметів, за класне керівництво та інше.