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Данілов: "РФ перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В"

Цей план, за його словами, полягає у внутрішній дестабілізації. 

Данілов: "РФ перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В"
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Росія не може перемогти Україну військовим шляхом, тому має запасний план. Він полягає у внутрішній дестабілізації, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтервʼю "Радіо Свобода"

Він пояснив, що Україна не допустить до подій, на які розраховує ворог. Зокрема, до дестабілізації через колаборантів. 

"Єдине, хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну. Але ми тут будемо пильними і не допустимо до подій, на які розраховує Російська Федерація за рахунок тих медіа-колаборантів, яких ми останнім часом фіксуємо все більше і більше, які приїхали з Луганська свого часу, там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять в ютубах", – сказав він. 

Нагадаємо, Данілов заявив, що наступ українських сил зараз відбувається за затвердженим планом. Він проходить так, аби максимально зберегти життя. 

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