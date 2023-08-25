Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни повертають додому жителів населених пунктів, які розташовані на лінії зіткнення, - ЦНС

Гауляйтери також оголосили про відкриття на лінії зіткнення шкіл.

Росіяни повертають додому жителів населених пунктів, які розташовані на лінії зіткнення, - ЦНС
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти почали повертати додому жителів населених пунктів, як розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати людей як “живий щит”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, деевакуацію розпочали для мешканців Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ. Крім того, гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, і це попри розміщення російської у приміщеннях освітніх закладів.

Як пояснили  Спротиву, ворог скористався “евакуацією” аби паспортизувати українців російськими документами, оскільки лише за наявністю червоної макулатури люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер жителів примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії.

Загарбники переховують своїх військових у приміщеннях діючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми. Офіційно ж пояснюють це "воєнізованою охороною" задля начебто безпеки учнів. Насправді на вільних поверхах шкіл розміщуються бойові підрозділи окупантів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, раніше українське підпілля повідомляло, що з кінця травня до початку червня цього року до Ростовської області РФ було депортовано ще 600 мешканців Дебальцевого, Докучаєвська (Донецька область) й Старобільська (Луганська область). Саме там \ табори розподілення, де мешканців тримають перед депортацією.

Нещодавно Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни хочуть депортувати понад 10 тисяч українських дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies