Росіяни повертають додому жителів населених пунктів, які розташовані на лінії зіткнення, - ЦНС

Гауляйтери також оголосили про відкриття на лінії зіткнення шкіл.

Російські окупанти почали повертати додому жителів населених пунктів, як розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати людей як “живий щит”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, деевакуацію розпочали для мешканців Токмаку й Василівки, яких раніше депортували у Бердянськ. Крім того, гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, і це попри розміщення російської у приміщеннях освітніх закладів.

Як пояснили Спротиву, ворог скористався “евакуацією” аби паспортизувати українців російськими документами, оскільки лише за наявністю червоної макулатури люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер жителів примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії.

Загарбники переховують своїх військових у приміщеннях діючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми. Офіційно ж пояснюють це "воєнізованою охороною" задля начебто безпеки учнів. Насправді на вільних поверхах шкіл розміщуються бойові підрозділи окупантів.

Нагадаємо, раніше українське підпілля повідомляло, що з кінця травня до початку червня цього року до Ростовської області РФ було депортовано ще 600 мешканців Дебальцевого, Докучаєвська (Донецька область) й Старобільська (Луганська область). Саме там \ табори розподілення, де мешканців тримають перед депортацією.

Нещодавно Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни хочуть депортувати понад 10 тисяч українських дітей.