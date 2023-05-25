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Апеляція ВАКС зупинила провадження щодо харківської судді, засудженої за хабарництво, бо її мобілізували

Суд зупинив апеляційне провадження до звільнення Панченко з військової служби.

Апеляція ВАКС зупинила провадження щодо харківської судді, засудженої за хабарництво, бо її мобілізували
Фото: slovoidilo.ua

Апеляційна палата Вищого антикорсуду зупинила провадження за скаргами голови Харківського адмінсуду Ольги Панченко та її адвокатів, бо Панченко мобілізували.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

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Панченко піймали на переданні 3000 доларів неправомірної вигоди судді Харківського адмінсуду Олені Заічко за ухвалення судового рішення. Панченко засудили за хабарництво до 5 років позбавлення волі.

Однак суддя свою провину не визнала і оскаржила вирок. Вона перебувала на волі, поки він не набрав законної сили. 

Голова Харківського адмінсуду не з'явилася на засідання суду апеляційної інстанції. Як з'ясувалося з фотокопії витягу із наказу від 21 березня 2023 року командира військової частини, яку передав адвокат, Панченко зарахована до списків особового складу військової частини і займає посаду санітарного інструктора медичного пункту 4-го стрілецького батальйону.

Адвокат просив апеляцію зупинити розгляд справи, бо обвинувачену призвали для проходження військової служби за призовом під час мобілізації і вона зараз виконує службово-бойові завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Суд зупинив апеляційне провадження до звільнення глави Харківського адмінсуду з військової служби.

Нагадаємо, торік у вересні Служба безпеки України викрила голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабара в розмірі три тисячі доларів США. Наступного місяця Вища рада правосуддя відсторонила Панченко від посади до 22 листопада. Наступного місяця підозрювану відсторонила від посади і Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

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