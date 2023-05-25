Апеляція ВАКС зупинила провадження щодо харківської судді, засудженої за хабарництво, бо її мобілізували

Апеляційна палата Вищого антикорсуду зупинила провадження за скаргами голови Харківського адмінсуду Ольги Панченко та її адвокатів, бо Панченко мобілізували.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Панченко піймали на переданні 3000 доларів неправомірної вигоди судді Харківського адмінсуду Олені Заічко за ухвалення судового рішення. Панченко засудили за хабарництво до 5 років позбавлення волі.

Однак суддя свою провину не визнала і оскаржила вирок. Вона перебувала на волі, поки він не набрав законної сили.

Голова Харківського адмінсуду не з'явилася на засідання суду апеляційної інстанції. Як з'ясувалося з фотокопії витягу із наказу від 21 березня 2023 року командира військової частини, яку передав адвокат, Панченко зарахована до списків особового складу військової частини і займає посаду санітарного інструктора медичного пункту 4-го стрілецького батальйону.

Адвокат просив апеляцію зупинити розгляд справи, бо обвинувачену призвали для проходження військової служби за призовом під час мобілізації і вона зараз виконує службово-бойові завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Суд зупинив апеляційне провадження до звільнення глави Харківського адмінсуду з військової служби.

Нагадаємо, торік у вересні Служба безпеки України викрила голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабара в розмірі три тисячі доларів США. Наступного місяця Вища рада правосуддя відсторонила Панченко від посади до 22 листопада. Наступного місяця підозрювану відсторонила від посади і Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.