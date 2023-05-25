«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
До повстанців у Бєлгородській області прекрасно поставились місцеві, а з боку влади спостерігається хаос і паніка, – розвідка
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
​Прокуратура покроково відтворила картину ДТП з депутаткою Ар'євою
ГоловнаСуспільствоВійна

ЄС заблокував активи російського центрбанку на понад 200 мільярдів євро

Тривають дискусії про використання цих коштів для відновлення України. 

ЄС заблокував активи російського центрбанку на понад 200 мільярдів євро
Фото: EPA/UPG

Європейський союз заблокував понад 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії відтоді як Москва вторглася в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це підкреслює важливість дискусій про те, як використовувати зазначені кошти для відновлення України.

Країни ЄС повідомили нові дані про заблоковані активи після 10-го пакету санкцій, які змусили банки оприлюднити інформацію про розмір своїх активів.

“Євросоюз зобов'язується гарантувати, що Росія заплатить за збитки, завдані Україні. Ось чому ЄС вивчає способи використання російських заморожених та знерухомлених активів для цієї мети”, − заявив офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд, який підтвердив цифри.

ЄС також заморозив 24,1 мільярда євро російських приватних активів фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції. Блок наклав санкції на майже 1500 осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій та націлився на велику кількість ключових джерел доходу Москви, але мав труднощі з пошуком та заморожуванням активів підсанкційних російських мільярдерів.

За словами Віганда, комісія тісно співпрацює зі Швецією, яка головує в ЄС, аби “просунути вперед обговорення” варіантів використання заморожених активів російського центрального банку.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

ЄС також продовжує обговорення цього питання з союзниками, “щоб забезпечити необхідну координацію на міжнародному рівні”. Очікується, що лідери ЄС обговорять це на своїй наступній зустрічі в червні.

Зобов’язання звітувати про активи центрального банку РФ діють у всьому ЄС з 12 травня.

Окремо ЄС розглядає повноваження конфісковувати приватні активи росіян, які потрапили під санкції, у разі кримінального правопорушення, розширивши список злочинів, таких як відмивання грошей і корупція, аби включити ухилення від санкцій ЄС.

Нагадаємо, у квітні заступниця генерального прокурора США Ліза Монако повідомила, що Міністерство юстиції арештувало понад 500 мільйонів доларів активів російських олігархів та інших осіб, які підтримують російський режим і ухиляються від санкцій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies