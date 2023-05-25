ЄС заблокував активи російського центрбанку на понад 200 мільярдів євро

Тривають дискусії про використання цих коштів для відновлення України.

Європейський союз заблокував понад 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії відтоді як Москва вторглася в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це підкреслює важливість дискусій про те, як використовувати зазначені кошти для відновлення України.

Країни ЄС повідомили нові дані про заблоковані активи після 10-го пакету санкцій, які змусили банки оприлюднити інформацію про розмір своїх активів.

“Євросоюз зобов'язується гарантувати, що Росія заплатить за збитки, завдані Україні. Ось чому ЄС вивчає способи використання російських заморожених та знерухомлених активів для цієї мети”, − заявив офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд, який підтвердив цифри.

ЄС також заморозив 24,1 мільярда євро російських приватних активів фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції. Блок наклав санкції на майже 1500 осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій та націлився на велику кількість ключових джерел доходу Москви, але мав труднощі з пошуком та заморожуванням активів підсанкційних російських мільярдерів.

За словами Віганда, комісія тісно співпрацює зі Швецією, яка головує в ЄС, аби “просунути вперед обговорення” варіантів використання заморожених активів російського центрального банку.

ЄС також продовжує обговорення цього питання з союзниками, “щоб забезпечити необхідну координацію на міжнародному рівні”. Очікується, що лідери ЄС обговорять це на своїй наступній зустрічі в червні.

Зобов’язання звітувати про активи центрального банку РФ діють у всьому ЄС з 12 травня.

Окремо ЄС розглядає повноваження конфісковувати приватні активи росіян, які потрапили під санкції, у разі кримінального правопорушення, розширивши список злочинів, таких як відмивання грошей і корупція, аби включити ухилення від санкцій ЄС.

Нагадаємо, у квітні заступниця генерального прокурора США Ліза Монако повідомила, що Міністерство юстиції арештувало понад 500 мільйонів доларів активів російських олігархів та інших осіб, які підтримують російський режим і ухиляються від санкцій.