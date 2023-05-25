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​В Ірпінь повернулися 85% мешканців

Під час бойових дій загинули понад 300 жителів міста.

​В Ірпінь повернулися 85% мешканців
Ірпінь, ілюстративне фото
Фото: надане Володимиром Карплюком

Станом на травень 2023 року в Ірпінь повернулися 85% мешканців, також місто прийняло 25 000 переселенців.

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

“До нас вже повернулося 85% населення всього міста”, – сказав він.

Мер додав, що Ірпінь прийняв майже 25 тисяч внутрішньо переміщених осіб, переважно зі сходу. Маркушин розповів, що на початку повномасштабного вторгнення вдалося евакуювати 95% населення міста.

“Якби ми не зробили евакуацію з міста, загиблих було б десятки тисяч. У нас стотисячне місто – на початку повномасштабного вторгнення вдалося евакуювати 95% людей”, – сказав він.

Під час бойових дій в Ірпені загинуло 39 бійців із підрозділу територіальної оборони, де він був командиром. Крім того, загинуло 50 військовослужбовців Збройних Сил. Також загинули більш як 300 цивільних мешканців міста, приблизно 310-315 людей. Серед загиблих – до 20 дітей.

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Нагадаємо, в Ірпені відкрили нове модульне містечко для тих, хто втратив своє житло.

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