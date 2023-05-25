Йому було 30 років.

15 травня у боях за Бахмут загинув боксер Олександр Онищенко. Про це повідомляє Комітет молоді і спорту Верховної Ради України.

Олександр був чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем “Кубка Карпат”, “Кубка Кужельного”, “Кубка Арсьонова”, членом збірної команди України з боксу. Спортсмен представляв федерацію боксу Сумської області та тренувався під керівництвом Дмитра Дуброва.

30-річний герой загинув 15 травня в боях за Бахмут.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Онищенка та всій боксерській спільноті”, – йдеться у повідомленні.