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​У боях за Бахмут загинув боксер Олександр Онищенко

Йому було 30 років.

​У боях за Бахмут загинув боксер Олександр Онищенко
Фото: Комітет молоді і спорту Верховної Ради України

15 травня у боях за Бахмут загинув боксер Олександр Онищенко. Про це повідомляє Комітет молоді і спорту Верховної Ради України.

Олександр був чемпіоном України серед юнаків та юніорів, переможцем “Кубка Карпат”, “Кубка Кужельного”, “Кубка Арсьонова”, членом збірної команди України з боксу. Спортсмен представляв федерацію боксу Сумської області та тренувався під керівництвом Дмитра Дуброва.

30-річний герой загинув 15 травня в боях за Бахмут.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Онищенка та всій боксерській спільноті”, – йдеться у повідомленні. 

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