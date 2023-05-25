За 24 травня росіяни вбили одного жителя Донеччини – у Часовому Яру, ще шестеро людей дістали поранення.

Минулої доби, 24 травня, окупаційні війська завдали 27 ударів по цивільному населенню у Донецькій області. Внаслідок російських атак є вбиті і поранені.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Ворог обстріляв 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Північне, села Карлівка, Миколаївка, Новоселівка Перша, Сокіл, Ступочки”, – йдеться у повідомленні.

Армія РФ вдарила по житлових кварталах з авіації, ракетних систем, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії, танків. Знищені та пошкоджені 26 цивільних об‘єктів – 14 житлових будинків, церква, складське приміщення, депо та локомотиви, ЛЕП, цивільні автомобілі, а також службове авто.

Авдіївку окупанти атакували 11 разів, бомбили ракетами, “Градами”, артилерією, танками. Відомо про пошкодження багатоквартирного будинку. Поранена цивільна особа.

У Нью-Йорку окупанти поцілили по автомобілю поліцейських, які евакуювали родину з дітьми. Постраждали 5 поліцейських і 14-річна дівчинка. У селищі пошкоджено 6 приватних будинків.

З “Ураганів” і артилерії російські війська накрили Костянтинівку, поранили двох цивільних мешканців. Руйнувань зазнали 4 приватних оселі.

Внаслідок ворожих обстрілів маємо загиблого в Часовому Яру та пораненого в селі Сокіл. Крім того, отримано інформацію про поранену 23 травня цивільну особу в Диліївці.

Нагадаємо, протягом доби 23 травня війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є загиблі, серед поранених – дитина.