Окупанти поранили дівчину-підлітка у Нью-Йорку на Донеччині

24 травня російська окупаційна армія обстріляла Нью-Йорк Донецької області, внаслідок чого дістала поранення дівчина-підліток.

Про це повідомила Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

"Сьогодні вдень під час обстрілу ворожими найманцями смт Нью-Йорк постраждала ще одна дитина", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що дівчина – 2008 року народження. Вона дістала незначні поранення. У МВЦА закликали мешканців громади евакуюватись, аби не ризикувати життями дітей.

Нагадаємо, що протягом минулої доби війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є загиблі, серед поранених – дитина.

По Авдіївці російські військові завдали 10 авіаударів, загалом місто витримало 12 обстрілів.