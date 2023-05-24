На війні загинув письменник Ігор Мисяк
На війні загинув письменник Ігор Мисяк
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти поранили дівчину-підлітка у Нью-Йорку на Донеччині

Влада знову закликала мешканців громади евакуюватись.

Окупанти поранили дівчину-підлітка у Нью-Йорку на Донеччині
Фото: Telegram/Павло Кириленко

24 травня російська окупаційна армія обстріляла Нью-Йорк Донецької області, внаслідок чого дістала поранення дівчина-підліток.

Про це повідомила Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

"Сьогодні вдень під час обстрілу ворожими найманцями смт Нью-Йорк постраждала ще одна дитина", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що дівчина – 2008 року народження. Вона дістала незначні поранення. У МВЦА закликали мешканців громади евакуюватись, аби не ризикувати життями дітей.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що протягом минулої доби війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є загиблі, серед поранених – дитина.

По Авдіївці російські військові завдали 10 авіаударів, загалом місто витримало 12 обстрілів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies