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За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще три прокремлівські інтернет-агенти

Вони публічно виправдовували воєнні злочини російських окупантів і ставили під сумнів існування Української державності.

За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще три прокремлівські інтернет-агенти
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки суд призначив до п'яти з половиною років ув'язнення ще трьом прокремлівським інтернет-агітаторам. У заборонених соцмережах вони публічно виправдовували воєнні злочини російських окупантів і ставили під сумнів існування Української державності.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, на Черкащині засуджено рецидивіста, який після початку повномасштабного вторгнення вже притягувався до кримінальної відповідальності за поширення ворожої пропаганди.

Цього разу зловмисник розміщував у російській соцмережі "Мой мир" дописи на підтримку рашистів і захоплення частини території на сході та півдні України.

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В Івано-Франківську тюремний строк отримала місцева жителька, яка публічно героїзувала російських загарбників та "розганяла" фейки про дії Сил оборони на фронті. Більшу частину контенту вона брала із сторінок пропагандистів кремля, серед яких Юрій Котенок і Тетяна Монтян.

У Вінниці засуджено ще одного ворожого агітатора. Ним виявився місцевий мешканець, який на власній сторінці в забороненій соцмережі "Одноклассники" схвалював забойну агресію РФі закликав до наступальних дій проти українських захисників.

На підставі зібраних доказів усіх трьох зловмисників суд визнав винними за ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи Кремля і організовував замовні “акції протесту”. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

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