ПЦУ перейде на новий календар із 1 вересня: що зміниться

Великдень і привʼязані до нього свята лишаться так, як було раніше.

Православна Церква України з 1 вересня перейде на Новоюліанський календар. Відповідне рішення ухвалив Архієрейський Собор під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Собор сьогодні затвердив Постанову про календарне питання, в якій визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар. Про це повідомили на сторінці ПЦУ у Facebook.

"Це рішення, на яке чекає від нас і більшість вірних нашої Церкви, і більшість українського суспільства. Це рішення не просте, ми йшли до нього тривалий час, поступово, крок за кроком, і робимо його зважено. Але воно так само необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної слов’янської, запровадити автокефальний устрій життя Церкви замість багатосотлітньої підлеглості. Не всі сприйняли ці рішення, не всі їх підтримали – але вони були вірними та життєво необхідними. Так само вірним і життєво необхідним для нас є рішення про перехід на оновлений календар, який є більш точним астрономічно та церковно прийнятим, зі збереженням традиційної пасхалії", – зазначив Митрополит Епіфаній, коментуючи історичне рішення Собору.

Загальне вживання новоюліанського календаря, після затвердження цього рішення Помісним Собором 27 липня 2023, буде запроваджене з 1 вересня, коли розпочинається новий церковний рік.

Водночас парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість – календарна реформа відбудеться без примусу, поступово і усвідомлено.

У ПЦУ додали, що нині юліанський календар сприймається як пов'язаний з російською церковною культурою. Адже сучасним (новоюліанським) календарем користуються ті Церкви, які підтримують Помісну Церкву, натомість опоненти і, в першу чергу, РПЦ – дотримуються старого календаря (юліанського).

"Тож прагнення збереження і утвердження своєї, української, духовної ідентичності, захист від агресії «русского міра», вимагають від нас назрілого рішення – долучитися до більшості Помісних Православних Церков і запровадити у вжиток новоюліанський календар", – наголосили в ПЦУ.

Таким чином уже цього року віряни ПЦУ відзначатимуть Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята, такі як Покрова (1 жовтня), Водохреще (6 січня) і Миколая (6 грудня). Але це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці, пише BBC.

УГКЦ та ПЦУ 1 вересня перейдуть на новий стиль для нерухомих свят, але зберігатимуть чинну Пасхалію – святкування Великодня і прив'язаних до нього подій. Такий перехід зі старого Юліанського календаря на новий без врахування Великодня називають "Новоюліанським календарем".

Рішення про перехід на новий календар Українська греко-католицька церква ухвалила в лютому цього року. Для парафій, які не готові до такого кроку, залишили можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року. ПЦУ після початку повномасштабної війни дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня.