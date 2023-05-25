В Офісі президента заявили, що контрнаступ уже почався

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ України вже почався і триває декілька днів. Про це він сказав у інтервʼю італійському каналу RAI, пише УП.

"Контрнаступ триває вже кілька днів, це інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися. Ми не хочемо завдавати ударів по російській території, ми будемо використовувати зброю, яку ви нам надали, для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включаючи Донбас і Крим", – сказав він.

Журналісти також навели слова Подоляка, де він перераховує озброєння, яке отримала Україна: ракети великої дальності "Storm Shadow" від Британії, танки "Леопард" від Німеччини та інших країн, протиракетні комплекси, які надали Франція та Італія, а винищувачі F-16 дозволять закрити повітряний простір.

Нагадаємо, що поки що жодна країна не дала згоду на постачання українцям винищувачів F-16, а навчання пілотів стартують орієнтовно в липні. Тренування щонайменше займуть декілька місяців. У Пентагоні говорили, що для контрнаступу, до якого готувалась Україна, винищувачі "нерелевантні".

За даними Bloomberg, для контрнаступу Україна отримала озброєння на більш ніж 30 млрд доларів. Постачання техніки для цієї цілі почались в грудні, і її вартість уже перевищила річні витрати на зброю будь-якого члена НАТО, окрім США. Але самого озброєння може бути недостатньо, також важливими є успіх навчальних програм НАТО, за якими вчили українців, а також неочікувані дії та "загальнозбройний" підхід.

Днями керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що сили оборони мають необхідний мінімум зброї для початку деокупації захоплених територій. Він додав, що це звільнення "почнеться незабаром".

З 2 лютого в Україні формувалась "Гвардія наступу" – підрозділи, покликані забезпечити ротацію захисників. Усі добровольці проходять навчання від двох до чотирьох місяців, лише після цього можуть брати участь у боях.

У квітні міністр оборони Олексій Резніков говорив, що контрнаступ станеться несподівано, як тільки буде Божа воля та погода і рішення командирів.