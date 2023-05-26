За даними джерел, він перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак від проведення огляду відмовився.

У Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що близько півночі Тандир на автомобілі "Лексус", рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

За даними джерел УП, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини ДТП.

"За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Суддю затримано. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився. Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді", – повідомили в ДБР.

Досудове розслідування розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Доповнення. За даними джерел "Суспільного", аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

За словами джерела, загиблий – солдат строкової служби.

"В нього залишилося троє дітей. Батько у Бахмуті. Брат теж на фронті. Жінка з дітьми закордоном", – розповіло джерело.

Нагадаємо, 23 травня правоохоронці повідомили депутатці Київради Ярині Ар'євій про підозру у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння, скоєного 27 листопада 2022 року. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура буде його оскаржувати.