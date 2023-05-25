У четвер, 25 травня, автомобіль врізався у ворота резиденції британського прем'єра Ріші Сунака, передає The Guardian.
Поліція арештувала водія за небезпечне водіння та завдання шкоди.
На момент інциденту Сунак перебував на Даунінг-стріт. Він залишив резиденцію після аварії.
Згодом поліція Лондона повідомила, що інформації про потерплих немає і що триває розслідування. Наразі інцидент не розглядають як такий, що пов'язаний із тероризмом.
#UPDATE | At around 16:20hrs a car collided with the gates of Downing Street on Whitehall.— MPS Westminster (@MPSWestminster) May 25, 2023
Armed officers arrested a man at the scene on suspicion of criminal damage and dangerous driving.
There are no reports of any injuries.
Enquiries are ongoing.
Нагадаємо, минулого місяця у Японії під час виступу прем'єр-міністра Фуміо Кісіди пролунав вибух. Кісіда не постраждав - після інциденту співробітники поліції безпеки відвели його до припаркованої машини та відвезли до штаб-квартири поліції префектури Вакаяма.