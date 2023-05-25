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У ворота резиденції британського прем'єра Сунака врізався автомобіль

Водія арештували.

У ворота резиденції британського прем'єра Сунака врізався автомобіль
Фото: The Guardian

У четвер, 25 травня, автомобіль врізався у ворота резиденції британського прем'єра Ріші Сунака, передає The Guardian.

Поліція арештувала водія за небезпечне водіння та завдання шкоди. 

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На момент інциденту Сунак перебував на Даунінг-стріт. Він залишив резиденцію після аварії. 

Згодом поліція Лондона повідомила, що інформації про потерплих немає і що триває розслідування. Наразі інцидент не розглядають як такий, що пов'язаний із тероризмом.

Нагадаємо, минулого місяця у Японії під час виступу прем'єр-міністра Фуміо Кісіди пролунав вибух. Кісіда не постраждав - після інциденту співробітники поліції безпеки відвели його до припаркованої машини та відвезли до штаб-квартири поліції префектури Вакаяма.

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